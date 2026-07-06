В Липецкой области перевыполнили план полугодия по уходу за молодыми лесами

Лесхозы Липецкой области перевыполнили план первого полугодия по агротехническому и лесоводственному уходу за лесными культурами в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Работы провели на площади свыше 733 га, что составляет 129% от плана, сообщили в управлении лесного хозяйства региона.
Для повышения приживаемости деревьев на участках велась борьба с разросшейся травянистой растительностью: проводились вспашка, рыхление и боронование почвы, уничтожение и подавление сорняков. Помимо этого, на площади более 260 га специалисты убрали сорную древесно-кустарниковую растительность в молодняках, на 170 га в защитных лесных насаждениях выполнен агротехнический уход.
Ранее сообщалось, что лесные пожарные Липецкой области получили новую технику. В распоряжение пожарных поступили грузопассажирский автофургон УАЗ и переносная пожарная установка высокого давления.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.