Долги по зарплате в 98 млн рублей выплатили нижегородцам в июне

Гострудинспекция помогла нижегородцам получить более 98 млн рублей задолженности по зарплате в июне. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Трудовые инспекторы смогли восстановить права 750 работников из шести организаций. Основной объем долгов удалось погасить благодаря профилактическим мероприятиям.
В ведомстве продолжат работу по выявлению организаций, которые вовремя не платят работникам зарплату.
Напомним, нижегородская гострудинспекция заинтересовалась несчастным случаем с монтажниками. В результате ЧП на предприятии пострадали работники ООО «Сплав НН».
Ранее сообщалось, что нижегородский СК завел дело из-за долгов по зарплате в 1 млн рублей. Сотрудники строительной фирмы не получали выплаты с апреля по июнь.