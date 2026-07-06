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Долги по зарплате в 98 млн рублей выплатили нижегородцам в июне

Гострудинспекция помогла нижегородцам получить более 98 млн рублей задолженности по зарплате в июне.

Источник: Живем в Нижнем

Гострудинспекция помогла нижегородцам получить более 98 млн рублей задолженности по зарплате в июне. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Трудовые инспекторы смогли восстановить права 750 работников из шести организаций. Основной объем долгов удалось погасить благодаря профилактическим мероприятиям.

В ведомстве продолжат работу по выявлению организаций, которые вовремя не платят работникам зарплату.

Напомним, нижегородская гострудинспекция заинтересовалась несчастным случаем с монтажниками. В результате ЧП на предприятии пострадали работники ООО «Сплав НН».

Ранее сообщалось, что нижегородский СК завел дело из-за долгов по зарплате в 1 млн рублей. Сотрудники строительной фирмы не получали выплаты с апреля по июнь.