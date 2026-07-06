Пять человек пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

Самые серьезные последствия традиционно установлены в Белгородской области. Из сводок врио губернатора Александра Шуваева следует, что за два дня пострадали четыре человека. ВСУ атаковали регион 75 раз. В частности, они один раз применили авиацию и три раза — артиллерию. Кроме того, зафиксировано четыре сброса взрывных устройств с БПЛА и сбито 173 беспилотника.