Дополнительные рейсы «Валдай 45Р» добавлены на маршруте Нижний Новгород — Бор

Дополнительные рейсы высокоскоростного пассажирского комплекса «Валдай 45Р» добавлены 6 июля на маршруте Нижний Новгород — Бор, сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Отправления из Нижнего Новгорода запланированы в 13:35, 14:25, 15:15, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55. Отправления с Бора — в 14:00, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 18:30 и 19:20.
Дополнительные рейсы будут выполняться и в ближайшие дни; точные даты и расписание объявят дополнительно — следите за официальными сообщениями перевозчика.
Где купить билет:
на сайте: tickets.vodoletnn.ru; в кассовом павильоне № 2 по адресу: Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А; на причале № 8 в Нижнем Новгороде или на причале в Бору перед отправлением при наличии свободных мест.
Напомним, что 6 июля Нижегородская канатная дорога не работает по техническим причинам. Накануне 5 июля, на канатной дороге эвакуировали 16 человек.