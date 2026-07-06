В городе Касимове Рязанской области прошел семинар по интернет-продвижению

Центр «Мой бизнес» Рязанской области провел семинар на площадке Касимовского центра поддержки предпринимательства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Темой встречи стало продвижение услуг в интернете, сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Участниками мероприятия стали действующие предприниматели и те, кто планирует открыть собственное дело, а также самозанятые. Они познакомились с основными этапами создания и настройки рекламных кампаний — от первых шагов до детальной оптимизации для достижения максимального результата. Особое внимание уделили выбору оптимальных каналов продвижения.
Спикером семинара выступила Наталья Сухина. Она подробно рассказала о современных инструментах интернет-продвижения и возможностях рекламной платформы «Яндекс. Директ» для развития бизнеса. Кроме того, участники узнали о возможностях продвижения сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и интеграции различных рекламных инструментов для увеличения охвата аудитории. Отдельный блок был посвящен вопросам безопасности: спикер рассказала о распространенных схемах мошенничества и мерах, позволяющих защитить рекламные компании.
Мероприятие прошло в формате живого диалога: участники смогли задать интересующие вопросы, разобрать практические ситуации и получить рекомендации по продвижению своих проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.