В городе Касимове Рязанской области прошел семинар по интернет-продвижению

Спикером семинара выступила Наталья Сухина. Она подробно рассказала о современных инструментах интернет-продвижения и возможностях рекламной платформы «Яндекс. Директ» для развития бизнеса. Кроме того, участники узнали о возможностях продвижения сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и интеграции различных рекламных инструментов для увеличения охвата аудитории. Отдельный блок был посвящен вопросам безопасности: спикер рассказала о распространенных схемах мошенничества и мерах, позволяющих защитить рекламные компании.