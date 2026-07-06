Международные авиаперевозки в Хабаровске выросли на 28%

В этом году расширилась и китайская маршрутная сеть. В неё добавили рейсы в Шанхай и Ичан, а также впервые за 15 лет возобновили авиасообщение с Далянем. Турпоток в Китай, по данным главы региона, вырос на 57% к прошлому году.