Международные авиаперевозки в Хабаровске выросли на 28%

В Хабаровске за полгода на 28% вырос поток международных авиаперевозок через аэропорт имени Г. И. Невельского. Жителям края стало доступнее больше зарубежных направлений, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном канале.
Рост связывают с новыми маршрутами, удобными стыковками и запуском международного терминала, открытого в 2025 году. Сейчас из Хабаровска можно улететь по 13 направлениям в четыре страны — Китай, Таиланд, Вьетнам и Узбекистан. Среди доступных маршрутов — Пхукет, Бангкок, Камрань и Санья.
В этом году расширилась и китайская маршрутная сеть. В неё добавили рейсы в Шанхай и Ичан, а также впервые за 15 лет возобновили авиасообщение с Далянем. Турпоток в Китай, по данным главы региона, вырос на 57% к прошлому году.
Спрос растёт не только на зарубежные поездки. На внутренних направлениях жители края чаще выбирают рейсы в Новосибирск, Магадан и Владивосток. Хабаровский аэропорт при этом работает и на въездной поток, принимая туристов из других российских регионов и из-за рубежа.
Демешин отметил, что географическое положение края остаётся важным преимуществом для развития авиасообщения. В регионе планируют добиваться увеличения числа рейсов, более удобной маршрутной сети и лучшей транспортной доступности Хабаровского края для россиян и зарубежных партнёров.