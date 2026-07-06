Хабаровский край вошёл в топ-3 регионов России по низкой безработице

Хабаровский край оказался в числе трёх российских регионов с самым низким уровнем безработицы. В январе-марте 2026 года показатель в регионе составил 1% к численности рабочей силы, сообщает Росстат.
Для края это заметно ниже и среднероссийского уровня, и показателя по Дальнему Востоку. В целом по стране безработица в первом квартале составила 2,2%, по ДФО — 2,1%.
На Дальнем Востоке Хабаровский край показал лучший результат. Следом идут Амурская область с 1,1% и Чукотский автономный округ с 1,3%; выше всего безработица в макрорегионе остаётся в Забайкальском крае, Бурятии и Якутии.
По численности рабочей силы Хабаровский край при этом остаётся одним из крупных регионов ДФО. В январе-марте этот показатель составил 698,7 тысячи человек, что делает низкую безработицу особенно заметной на фоне общего дальневосточного рынка труда.
Высокая занятость для края означает не только устойчивый рынок труда, но и обратную сторону — работодателям всё сложнее искать людей. При такой статистике главной проблемой становится уже не массовая безработица, а дефицит кадров и необходимость готовить специалистов под реальные потребности экономики.