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Хабаровский край вошёл в топ-3 регионов России по низкой безработице

В целом по стране безработица в первом квартале составила 2,2%, по ДФО — 2,1%.

Хабаровский край оказался в числе трёх российских регионов с самым низким уровнем безработицы. В январе-марте 2026 года показатель в регионе составил 1% к численности рабочей силы, сообщает Росстат.

Для края это заметно ниже и среднероссийского уровня, и показателя по Дальнему Востоку. В целом по стране безработица в первом квартале составила 2,2%, по ДФО — 2,1%.

На Дальнем Востоке Хабаровский край показал лучший результат. Следом идут Амурская область с 1,1% и Чукотский автономный округ с 1,3%; выше всего безработица в макрорегионе остаётся в Забайкальском крае, Бурятии и Якутии.

По численности рабочей силы Хабаровский край при этом остаётся одним из крупных регионов ДФО. В январе-марте этот показатель составил 698,7 тысячи человек, что делает низкую безработицу особенно заметной на фоне общего дальневосточного рынка труда.

Высокая занятость для края означает не только устойчивый рынок труда, но и обратную сторону — работодателям всё сложнее искать людей. При такой статистике главной проблемой становится уже не массовая безработица, а дефицит кадров и необходимость готовить специалистов под реальные потребности экономики.