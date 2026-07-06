Хабаровский край вошёл в топ-3 регионов России по низкой безработице

Высокая занятость для края означает не только устойчивый рынок труда, но и обратную сторону — работодателям всё сложнее искать людей. При такой статистике главной проблемой становится уже не массовая безработица, а дефицит кадров и необходимость готовить специалистов под реальные потребности экономики.