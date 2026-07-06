В Иванов день — к беде! Что нельзя делать на Ивана Купалу 7 июля 2026 года

7 июля отмечается Иван Купала — один из самых мистических древних торжеств в восточнославянской традиции. Этот день символизирует очищение, обновление природы и переход к новому сельскохозяйственному циклу. Подробнее о том, какого числа Иван Купала в 2026 году и какие существуют обряды и традиции, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Иван Купала: какого числа, история праздника.
Иван Купала, также известный как Иванов день, — праздник летнего солнцестояния и наивысшего расцвета природы, восходящий корнями в дохристианские времена. Празднование сопровождается различными обрядами и гуляниями. Иван Купала отмечается в ночь с 6 на 7 июля.
В этот же день православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. В народном сознании эти праздники частично смешались. Однако, по мнению священников, Иван Купала — это прежде всего фольклор и народные поверья, не имеющие отношения к церкви. Христианам не рекомендуется участвовать в гуляниях.
Традиции и обряды на Ивана Купалу.
Ночь на Ивана Купалу заполнена обрядами, связанными с водой, огнём и травами.
— Прыжки через костёр. Считается, что перепрыгнувший пламя избавляется от болезней и сглаза, а пара, прыгнувшая не разжимая рук, будет вместе всю жизнь.
— Купание в воде. Люди купались в реках и озёрах, веря, что вода в эту ночь обретает целебную силу смывать болезни и невзгоды. Окунуться можно до захода солнца, в полночь или утром, избегая незнакомых мест ради безопасности. Также часто умывались утренней росой.
— Обливание водой. Люди обливали друг друга водой из вёдер и других ёмкостей. Такая традиция появилась из-за того, что не везде были поблизости реки или озёра, а купаться ночью было не всегда удобно, поэтому обливание стало более «доступной» формой водного обряда.
— Плетение венков. По традиции венок плетут из 12 видов полевых трав и цветов, защищаясь от нечистой силы. Вечером в него вставляют зажжённую свечу и пускают по воде, чтобы погадать на суженого и свою судьбу.
— Сбор лечебных трав. В эту ночь зверобой, тысячелистник, крапива, ромашка и другие травы считались особенно сильными и целебными. Их собирали для лечения, защиты дома и создания оберегов на весь год.
— Поиск цветка папоротника. Обряд, связанный с мифическим цветком, который якобы расцветает только раз в году. Тот, кто его найдёт, получает удачу, богатство и тайные знания, но считается, что это почти невозможно.
Что нельзя делать на Ивана Купалу 7 июля 2026 года?
— Нельзя спать в ночь на Ивана Купалу. Считалось, что в тёмное время просыпается нечистая сила, способная навредить спящему.
— Нельзя одалживать деньги, продавать или раздавать свои личные вещи. Верили, что это могло обернуться бедностью и неприятностями как для отдающего, так и для того, кто берёт.