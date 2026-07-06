В Иванов день — к беде! Что нельзя делать на Ивана Купалу 7 июля 2026 года

— Обливание водой. Люди обливали друг друга водой из вёдер и других ёмкостей. Такая традиция появилась из-за того, что не везде были поблизости реки или озёра, а купаться ночью было не всегда удобно, поэтому обливание стало более «доступной» формой водного обряда.