Более 19 тысяч студентов колледжей выпускаются в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовали выпускные в колледжах и техникумах. В этом году дипломы получат более 19,7 тысячи студентов, причем почти 13,9 тысячи из них успели трудоустроиться еще до окончания учебы. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своём MAX-канале.