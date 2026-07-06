Хинштейн призвал курских чиновников сократить выезды для экономии бензина

Ранее, 2 июля, Александр Хинштейн заявил, что компании «Роснефть» сейчас являются основными заправками, которые работают в Курской области. При этом «несмотря на общую тенденцию» цены на них не поднимаются. Однако количества заправок недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности автомобилистов и избежать очередей: в области больше половины частных АЗС, которые не входят в структуру сетевых компаний и продают топливо намного дороже. Как сообщал «Ъ-Черноземье», ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен на частных АЗС в Курской области. Сегодня на заседании регионального оперативного штаба должны быть представлены результаты проверок.