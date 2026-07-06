Мэр Сергей Кравчук ответит на вопросы хабаровчан в прямом эфире

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проведёт прямой эфир с горожанами 9 июля. Трансляция начнётся в 19:00 на его странице во «ВКонтакте», вопросы жители могут оставлять заранее в комментариях.
Такие эфиры для города уже стали рабочим форматом: вместо длинной переписки люди могут напрямую обозначить проблему — от разбитой дороги до двора, где годами не могут навести порядок. Для администрации это тоже проверка на скорость реакции: публичный вопрос сложнее потерять среди обычных обращений.
Ожидается, что в этот раз одной из главных тем станет городское хозяйство. Хабаровчане смогут спросить о благоустройстве, общественном транспорте, подготовке к зиме, ремонтах и развитии инфраструктуры.
Предыдущий прямой эфир Кравчук проводил весной: 15 апреля он также приглашал жителей подключиться к трансляции в 19:00 во «ВКонтакте». Кроме того, 4 июня градоначальник подвёл итоги очередной работы с обращениями горожан: за месяц в соцсетях администрации жители города оставили больше тысячи сообщений. Чаще всего люди писали о ЖКХ, благоустройстве дворов, дорогах, скверах и общественном транспорте.