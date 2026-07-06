Мэр Сергей Кравчук ответит на вопросы хабаровчан в прямом эфире

Предыдущий прямой эфир Кравчук проводил весной: 15 апреля он также приглашал жителей подключиться к трансляции в 19:00 во «ВКонтакте». Кроме того, 4 июня градоначальник подвёл итоги очередной работы с обращениями горожан: за месяц в соцсетях администрации жители города оставили больше тысячи сообщений. Чаще всего люди писали о ЖКХ, благоустройстве дворов, дорогах, скверах и общественном транспорте.