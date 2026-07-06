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В Красноярске задержали женщину после нападения на 8-летнюю девочку

В Красноярске задержали местную жительницу, которую подозревают в хулиганстве с применением насилия к несовершеннолетней.

В Красноярске задержали местную жительницу, которую подозревают в хулиганстве с применением насилия к несовершеннолетней. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее стало известно, что вечером 4 июля компания несовершеннолетних гуляла по улице Алеши Тимошенкова. Проходившая мимо женщина без повода сбила с ног 8-летнюю девочку и несколько раз ударила ее по лицу. Действия подозреваемой остановили прохожие. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Женщину задержали. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении ее под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением насилия к гражданам. Сейчас собирают доказательства.