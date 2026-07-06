В Красноярске задержали женщину после нападения на 8-летнюю девочку

Ранее стало известно, что вечером 4 июля компания несовершеннолетних гуляла по улице Алеши Тимошенкова. Проходившая мимо женщина без повода сбила с ног 8-летнюю девочку и несколько раз ударила ее по лицу. Действия подозреваемой остановили прохожие. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.