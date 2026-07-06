«Огуречные дожди» придут в Воронежскую область на рабочей неделе

Затяжные прохладные дожди в середине лета, которые наши предки называли «огуречными», ожидаются в Воронежской области на текущей рабочей неделе. Кроме того, синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют грозы.
Днём в понедельник, 6 июля, воздух прогреется до +22°… +24°. Возможен кратковременный дождь, гроза.
Во вторник, 7 июля, в тёмное время суток столбики термометров покажут +12°… +14°, в светлое — около +23°… +25°. Ночью пройдёт кратковременный дождь.
Осадки ожидаются и в среду, 8 июля. Они пройдут днём и будут сопровождаться грозой. В это время будет около +27°. Ночью температура воздуха составит +15°.
В четверг, 9 июля, в тёмное время суток столбики термометров достигнут отметки в +16°. Днём воздух прогреется до +28°. В это время ожидается дождь и гроза.
Осадки прогнозируют и в пятницу, 10 июля. Они пройдут как ночью, так и днём. В тёмное время суток температура воздуха составит +17°, в светлое — около +27°.