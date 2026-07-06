Ночные перевозки в Нижнем Новгороде: маршруты № 150, № 160 и № 180 в лидерах

Ночные маршруты были запущены 1 июня в рамках летнего транспортного обслуживания, чтобы обеспечить доставку пассажиров после концертов, фестивалей, театральных спектаклей и других массовых мероприятий, а также комфортное возвращение отдыхающих из центра города. Пассажиры положительно оценивают появление ночных автобусов и их работу в июне.