Ночные перевозки в Нижнем Новгороде: маршруты № 150, № 160 и № 180 в лидерах

Ночными перевозками в Нижнем Новгороде больше всего пользуются маршруты № 150, № 160 и № 180, сообщает Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в своём канале в мессенджере MAX. По данным ведомства, в июне маршрут № 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”» перевёз 8 787 пассажиров; маршрут № 160 «Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”» — 6 763 пассажира; маршрут № 180 «ЗКПД‑4 — Микрорайон “Цветы”» — 6 269 пассажиров. Маршрут № 190 «ЖК “Торпедо” — Катер “Герой”» обслужил 3 315 человек.
Ночные маршруты были запущены 1 июня в рамках летнего транспортного обслуживания, чтобы обеспечить доставку пассажиров после концертов, фестивалей, театральных спектаклей и других массовых мероприятий, а также комфортное возвращение отдыхающих из центра города. Пассажиры положительно оценивают появление ночных автобусов и их работу в июне.
В министерстве также сообщили о важном изменении в дневном движении: возобновлено курсирование трамваев маршрута № 27 по схеме «Московский вокзал — Лапшиха». В утренний час пик на линии работало восемь трамваев.
Кроме того, сообщается, что движение троллейбусов маршрута № 8 временно приостановлено из‑за обрыва контактного провода на улице Ужгородской. На месте работают специалисты для восстановления электроснабжения и движения.
Ранее сообщалось, что ЦРТС выявил нарушения в работе новых ночных автобусов в Нижнем Новгороде.