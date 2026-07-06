В Красноярске на улице Лесопарковая почти на полтора месяца ограничат движение

С 11 июля в Красноярске на улице Лесопарковая временно ограничат движение транспорта. В СГК объяснили, что на участке около БСМП заменят порядка 280 метров магистрального трубопровода.
Для удобства местных жителей на время ремонта энергетики организуют дополнительный проезд через соседнюю парковку. Автобусную остановку также перенесут.
Ограничение пройдет в два этапа и продлится до 22 августа 2026 года.
Ранее в мэрии Красноярска объяснили пользу мытья дорог во время дождя. Власти сравнили этот процесс со стиркой белья.