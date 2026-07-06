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Садовод рассказала, как выбрать сладкую клубнику по черенку

Садовод дала советы по выбору клубники. Она назвала признак, как определить, будет ягода сладкой или кислой.

Садовод из Тюмени Нина Щербакова дала советы по выбору клубники.

По ее словам, стоит обращать внимание на внешний вид: хорошая ягода должна быть сухой, упругой, насыщенного цвета с ярким ароматом. Влажные плоды, мягкие бока или отсутствие запаха говорят о начале порчи.

Самый простой способ определить сладость — посмотреть на черенок. Если между зелеными листиками и ягодой есть небольшой зазор, клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к плоду, ягода, скорее всего, окажется кисловатой, приводит слова эксперта Вслух.ру.

Покупать ягоду стоит ровно столько, сколько планируется съесть за пару дней — клубника быстро портится.

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