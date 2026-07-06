Садовод рассказала, как выбрать сладкую клубнику по черенку

Самый простой способ определить сладость — посмотреть на черенок. Если между зелеными листиками и ягодой есть небольшой зазор, клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к плоду, ягода, скорее всего, окажется кисловатой, приводит слова эксперта Вслух.ру.