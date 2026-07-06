Садовод рассказала, как выбрать сладкую клубнику по черенку

Садовод из Тюмени Нина Щербакова дала советы по выбору клубники.
По ее словам, стоит обращать внимание на внешний вид: хорошая ягода должна быть сухой, упругой, насыщенного цвета с ярким ароматом. Влажные плоды, мягкие бока или отсутствие запаха говорят о начале порчи.
Самый простой способ определить сладость — посмотреть на черенок. Если между зелеными листиками и ягодой есть небольшой зазор, клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к плоду, ягода, скорее всего, окажется кисловатой, приводит слова эксперта Вслух.ру.
Покупать ягоду стоит ровно столько, сколько планируется съесть за пару дней — клубника быстро портится.
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