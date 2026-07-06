В Воронежской области отремонтировали 2 участка дороги в Луганск

Два участка трассы Воронеж — Луганск привели в порядок в Острогожском районе Воронежской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объектов составила 2 и 5 км, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Дорога регулярно испытывает интенсивную нагрузку, связывая Каменский, Россошанский, Ольховатский и Подгоренский муниципальные районы Воронежской области, а также обеспечивает выход к Донецкой Народной Республике. До ремонта там образовались глубокие колеи, доставляющие неудобство водителям.
«До начала ремонтных работ на этих участках фиксировалась сильная колейность, которая образовалась из-за высокой интенсивности движения большегрузного транспорта. Поскольку инструментальная диагностика показала, что само основание трассы находится в хорошем состоянии, было принято решение провести фрезерование изношенного полотна и уложить два новых слоя покрытия», — рассказал специалист-эксперт подразделения Министерства дорожной деятельности Воронежской области — КУВО «Дорожное агентство» Владимир Кострыкин.
Помимо этого, на ремонтируемых участках заменили барьерное ограждение по левой и правой сторонам. По итогу работ на трассе Воронеж — Луганск в Острогожском районе существенно сократилось количество аварийных факторов. Дорога стала безопаснее, с четко обозначенными съездами и надежным барьерным разделением опасных зон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.