Количество транспорта до Бора увеличат из-за закрытия канатки

В Нижнем Новгороде и на Бору усилена работа общественного транспорта после временной приостановки канатной дороги. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Для обеспечения перевозок пассажиров увеличена частота движения автобусов № 303 «Автостанция Бор — ТПУ “Канавинский”» и № 245 «Бор, 3-й микрорайон — ТПУ “Канавинский”». Также с сегодняшнего дня выделено дополнительное судно на подводных крыльях «Валдай» вместимостью 45 мест, а «Водолет» организовал дополнительные рейсы между Нижним Новгородом и Бором. В ближайшие дни планируется сохранение усиленного расписания, также предусмотрено введение дополнительных пригородных электропоездов.
Решение принято для компенсации транспортного сообщения между городами на период ограничения работы канатной дороги. Напомним, 5 июля из-за сильного ветра до 22 м/с движение канатной дороги было остановлено. Во время происшествия часть кабинок остановилась над Волгой, пассажиров эвакуировали спасатели МЧС, в том числе с применением спуска на тросах. Подробности — в нашем материале.