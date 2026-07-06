Отец трёхлетнего мальчика, погибшего в Прибрежном, рассказал о состоянии жены и дочки

«Наши с Алиной мужья дружат с раннего детства. Их семья живёт в Немане, мы — в Советске. У них очень дружная семья, не пьют, не курят, Алина всегда с детками. Папа работает, обеспечивает их, прямо примерная супружеская пара», — рассказывает Варвара.