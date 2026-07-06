В Волгограде ограничат движение и изменят схему транспорта на две недели

— С 7.00 7 июля до 22 июля ограничивается движение на участке ул. Мира в границах улиц им. В. И. Ленина и Володарского, по ул. Володарского в границах улиц Коммунистической и Мира. Объезд участка проведения работ можно осуществлять по улицам Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и пр. им. В. И. Ленина, — сообщили в мэрии.