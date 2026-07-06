Работающие на удаленке россияне чаще считают свой обед полезным

Россияне, работающие на удаленке, чаще считают свое питание в обеденный перерыв правильным. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
Среди сотрудников, которые работают на территории работодателя, 43% считают, что питаются в рабочее время правильно. Среди удаленных работников таких заметно больше — 64%. Обеденные привычки офисных сотрудников за год почти не изменились. 52% приносят еду из дома. Женщины делают это чаще мужчин: 62% против 43%. В столовых обычно питаются 19% работников, в городских кафе — 13%. Доставку в офис регулярно заказывают 2%.
Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома. Еще 9% ходят в кафе, а 3% пользуются доставкой. В целом доставку готовой еды на работу время от времени заказывает каждый десятый экономически активный россиянин. Чаще ей пользуются женщины и молодые сотрудники до 35 лет. Самыми популярными блюдами для заказа остаются супы и вторые блюда. Их выбирают 59% опрошенных. Салаты заказывают 31%, а пиццу, суши, роллы, другие азиатские блюда или бургеры — по 10%. Средний чек на доставку еды за год вырос с 640 до 810 рублей на человека.
В опросе приняли участие 5000 трудоустроенных россиян из всех округов страны. Исследование проводилось с 11 мая по 25 июня 2026 года среди россиян старше 18 лет, у которых есть обеденный перерыв.