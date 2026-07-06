Работающие на удаленке россияне чаще считают свой обед полезным

Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома. Еще 9% ходят в кафе, а 3% пользуются доставкой. В целом доставку готовой еды на работу время от времени заказывает каждый десятый экономически активный россиянин. Чаще ей пользуются женщины и молодые сотрудники до 35 лет. Самыми популярными блюдами для заказа остаются супы и вторые блюда. Их выбирают 59% опрошенных. Салаты заказывают 31%, а пиццу, суши, роллы, другие азиатские блюда или бургеры — по 10%. Средний чек на доставку еды за год вырос с 640 до 810 рублей на человека.