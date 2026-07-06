«В этом году застройщики сосредоточились на завершении начатых проектов»

В то же время застройщики продолжают расширять механизмы стимулирования спроса, в частности с помощью субсидированной и траншевой ипотек, рассрочек, предложения трейд-ин. При этом нужно понимать, что у таких программ могут быть и подводные камни. Например, оформляя рассрочку, многие покупатели рассчитывают в перспективе перейти на ипотеку. Они ожидают, что после завершения рассрочки (а она дается примерно на два года) смогут сразу получить кредит и выплатить застройщику остаток за квартиру. Но ведь одобрение ипотеки на выгодных заемщику условиях не гарантировано. Банк может отказать, платеж может оказаться выше, чем ожидалось. Поэтому подходить к покупке квартиры в рассрочку нужно взвешенно.