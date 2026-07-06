Суд назначил экспертизу по спору ростовского театра Горького с подрядчиком

Как ранее писал «Ъ-Ростов», стороны подали взаимные иски из-за договора подряда на ремонт лифтов в здании театра. Подрядчик так и не завершил работы и требует с учреждения 31 млн руб. неосновательного обогащения, театр, в свою очередь, — 3 млн руб. на демонтаж оборудования.