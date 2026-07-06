Стала известна дата заключительной сессии IV созыва Заксобрания Красноярского края

Спикер краевого парламента Алексей Додатко провел заседание Совета Заксобрания края. В ходе мероприятия народные избранники обсудили предварительную повестку заключительной сессии IV созыва, которая пройдет 9 июля. В предстоящий четверг парламентарии обсудят свыше 50 пунктов повестки, включая кадровые перестановки. Так, на пост главы краевой Счетной палаты региона губернатор выдвинул кандидатуру Владимира Бахаря. Кроме того, планируется рассмотреть две существенные поправки в законодательство о государственной поддержке агропромышленного комплекса. Первая инициатива призвана оказать поддержку 18 семьям из села Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа, которые лишились жилья в результате майского пожара. Вторая поправка направлена на стимулирование животноводческой деятельности в учреждениях ФСИН и создание рабочих мест для осужденных. Прокуратура выступила с инициативой по корректировке законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. Согласно предложению, планируется ввести ответственность для родителей, если их дети, не достигшие 12-летнего возраста, находятся вблизи водоемов или купаются без сопровождения взрослых. Кроме того, в повестку дня включены вопросы, касающиеся мер социальной поддержки граждан, развития системы образования, функционирования институтов местного самоуправления и состояния экономики.