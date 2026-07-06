Больничный сроком до 1 года можно оформить в Волгограде и в России

Все время больничного сотрудник получает пособие, длительность контролируют медработники. Для ухода за взрослым родственником больничный длится максимум 30 дней в год. Для ухода за ребенком до 7 лет — до 60 дней в год. От 7 до 15 лет — 45 дней, от 15 лет — не более 30 дней в год.