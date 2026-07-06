Больничный сроком до 1 года можно оформить в Волгограде и в России

Волгоградцы, как и все россияне, имеют право уйти на больничный на срок до года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
При невозможности выйти на работу по болезни врач обязан продлевать больничный лист. В тяжелых случаях, например после операций, этот период может длиться до года.
Все время больничного сотрудник получает пособие, длительность контролируют медработники. Для ухода за взрослым родственником больничный длится максимум 30 дней в год. Для ухода за ребенком до 7 лет — до 60 дней в год. От 7 до 15 лет — 45 дней, от 15 лет — не более 30 дней в год.
«Данная сумма полагается тем, у кого имеется страховой стаж от восьми лет и более. Например, при стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4096,44 рубля», — пояснил Леонов.
Максимальный размер выплаты по больничному за день в этом году составляет 6827 рублей. Больничное пособие за месяц не может быть ниже МРОТ, который увеличен до 27 093 рублей, — пишет «Газета.ru».
Ранее сообщалось о возможности взять отпуск сразу на 28 календарных дней.