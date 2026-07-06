Россияне стали чаще путешествовать по малым и средним городам. Что выбирают?

Чаще всего россияне выбирают направления Золотого кольца и города рядом с Москвой и Петербургом. Среди лидеров по темпам роста — Кострома, Суздаль, Коломна, Тула и Рязань. В этих городах турпоток растет одновременно по нескольким направлениям: экскурсиям, бронированию жилья и железнодорожным перевозкам. Например, в Костроме число бронирования экскурсий увеличилось на 32% за год, рассказала менеджер по развитию бизнеса в регионе Волга и Золотое Кольцо сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Трипстер» Марина Телепнева. Этот же город растет и в пассажиропотоке. Так, по маршруту Санкт-Петербург-Кострома за пять месяцев 2026 он увеличился на 5,7 процента и составил более 23 тысяч человек, сообщила пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания». За последний год бронирования отелей и апартаментов в Костроме увеличились на 2%, а ночь сейчас в среднем стоит 6700 рублей, добавили в «Островке».