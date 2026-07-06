В Калининградской области с начала года выявлено 49 незаконных свалок

«Обратная связь от населения — это один из самых эффективных инструментов в нашей работе. Большинство нелегальных свалок выявляется именно благодаря сигналам неравнодушных граждан. Мы призываем жителей региона продолжать проявлять активную позицию. Если вы стали свидетелем незаконного сброса мусора или обнаружили свалку, обязательно сообщайте об этом в министерство для принятия оперативных мер», — отметила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.