9-класснику из Калининграда грозит 4 года лишения свободы за вымогательство

В Калининграде ученик 8 класса одной из школ стал жертвой юного преступника. В полицию обратилась его мама, которая и рассказала о случившемся. Сверстник под угрозой насилия отобрал мобильный телефон у парня. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
По данным пресс-службы областного УМВД, к совершению преступления причастен 16-летний учащийся 9 класса другой школы. Мобильник он продал, а деньги потратил.
Заведено уголовное дело по статье «Вымогательство». Наказание — до 4 лет лишения свободы.
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