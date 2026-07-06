9-класснику из Калининграда грозит 4 года лишения свободы за вымогательство

В Калининграде ученик 8 класса одной из школ стал жертвой юного преступника. В полицию обратилась его мама, которая и рассказала о случившемся. Сверстник под угрозой насилия отобрал мобильный телефон у парня. Ущерб составил 40 тысяч рублей.