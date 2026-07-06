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9-класснику из Калининграда грозит 4 года лишения свободы за вымогательство

Школьник отобрал телефон у 8-классника.

В Калининграде ученик 8 класса одной из школ стал жертвой юного преступника. В полицию обратилась его мама, которая и рассказала о случившемся. Сверстник под угрозой насилия отобрал мобильный телефон у парня. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

По данным пресс-службы областного УМВД, к совершению преступления причастен 16-летний учащийся 9 класса другой школы. Мобильник он продал, а деньги потратил.

Заведено уголовное дело по статье «Вымогательство». Наказание — до 4 лет лишения свободы.

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