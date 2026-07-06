200 юных нижегородцев посетили региональный туристско-краеведческий слет

Министр образования региона Михаил Пучков отметил особую роль туристско-образовательных и краеведческих проектов для молодежи: они помогают ребятам в освоении дисциплин благодаря практической составляющей. Так, в этом учебном году подготовку по 14 дополнительным общеразвивающим программам в сфере детско-юношеского туризма прошли более 700 юных нижегородцев.