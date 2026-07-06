200 юных нижегородцев посетили региональный туристско-краеведческий слет

В Чкаловске провели региональный туристско-краеведческий слет школьников для ребят от 12 лет и старше. Мероприятие, организованное министерством образования региона, отделением «Движения Первых» Нижегородской области и центром «Вега», состоялось 3−4 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.
Министр образования региона Михаил Пучков отметил особую роль туристско-образовательных и краеведческих проектов для молодежи: они помогают ребятам в освоении дисциплин благодаря практической составляющей. Так, в этом учебном году подготовку по 14 дополнительным общеразвивающим программам в сфере детско-юношеского туризма прошли более 700 юных нижегородцев.
«Масштабные мероприятия туристско-спортивной направленности объединили еще свыше пяти тысяч ребят», — добавил Михаил Пучков.
Стоит отметить, что туристско-краеведческий слет в регионе был организован в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Участие в мероприятии принимали школьники, ранее посещавшие муниципальные слеты, представители туристских клубов, призеры и победители Всероссийского конкурса «Открывай страну!».
Программа соревнований регионального слета включала спортивное ориентирование, прохождение туристско-краеведческого маршрута и пешеходной дистанции. Также ребята демонстрировали свои навыки преодоления водной дистанции на рафтах и другие умения.