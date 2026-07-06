В Красноярске задержана девушка, пытавшаяся задушить ребенка на улице

Девушка, пытавшаяся задушить ребенка на улице в Красноярске, задержана, сообщили в краевом ГУ МВД.
Личность подозреваемой быстро установили, ей оказалась местная жительница 1981 года рождения. Даму доставили в один из городских отделов полиции для дальнейшего разбирательства.
По словам жителей города, эту женщину ранее часто видели в районе бывшего завода «Пикра».
Почему она решила напасть на 8-летнюю девочку, до сих пор неясно.
Ранее сообщалось, что нападение на ребенка было совершено на улице Алеши Тимошенкова. Фигурантка внезапно набросилась на ребенка и начала душить, спасти школьницу помогли прохожие.