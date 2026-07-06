Проект «Флагманы возможностей» охватил 16 муниципалитетов Дона

«Движение первых ценно прежде всего тем, что создает сообщества и команды, муниципальные и региональные связи. 90% проектов и мероприятий в движении — командные. Именно коллективная деятельность позволяет ребенку почувствовать свою значимость, научиться работать с другими и брать на себя ответственность. Наша задача сейчас — масштабировать лучшие практики, усиливать муниципальные команды и делать так, чтобы возможности движения были доступны каждому ребенку в Ростовской области», — заявила председатель совета донского отделения Движения первых Елена Кудинова.