Проект «Флагманы возможностей» охватил 16 муниципалитетов Дона

Заседание регионального координационного совета Движения первых прошло в правительстве Ростовской области под председательством заместителя губернатора Андрея Фатеева. Одним из ключевых достижений первого полугодия на встрече назвали расширение проекта «Флагманы возможностей», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В рамках проекта в 16 муниципалитетах Ростовской области оснастили центры для творческого развития молодежи, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Для центров закупив оргтехнику, музыкальное оборудование, мебель и канцелярию. Кроме того, 29 научных клубов в 18 районах получили микроскопы, 3D-принтеры, лабораторную посуду и другие необходимые материалы.
«Сейчас Движение первых насчитывает больше 424 тысяч участников, а его первичные отделения открыты в 1700 организациях региона. Важно, чтобы Движение первых в Ростовской области было про каждого ребенка — вне зависимости от того, живет он в крупном городе или в небольшом селе», — рассказал Андрей Фатеев.
Заместитель губернатора также отметил важность финансовой поддержки участников движения. В 2026 году пять проектов получили гранты на сумму больше 6 млн рублей, а 101 организация стала победителем конкурса первичных отделений, выиграв в общей сложности 23,5 млн рублей.
«Движение первых ценно прежде всего тем, что создает сообщества и команды, муниципальные и региональные связи. 90% проектов и мероприятий в движении — командные. Именно коллективная деятельность позволяет ребенку почувствовать свою значимость, научиться работать с другими и брать на себя ответственность. Наша задача сейчас — масштабировать лучшие практики, усиливать муниципальные команды и делать так, чтобы возможности движения были доступны каждому ребенку в Ростовской области», — заявила председатель совета донского отделения Движения первых Елена Кудинова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.