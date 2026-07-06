В «Парму» вернулся один из лучших игроков Единой лиги ВТБ Би Джей Джонсон

В составе «Пармы» 30-летний форвард стал лидером команды в всего чемпионата. Би Джей Джонсон (201 см, 91 кг) в среднем за матч набирал 18,5 очка и совершал 5,1 подбора. По итогам того сезона баскетболист вошел в пятерку самых результативных и самых перехватывающих игроков Единой лиги ВТБ, в январе его признали MVP месяца.