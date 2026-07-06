В Красноярском крае за год впервые выявили 17 тысяч случаев рака

В 2025 году в Красноярском крае впервые выявили 17 020 случаев злокачественных новообразований. Об этом говорится в приложении к распоряжению правительства региона о краевой программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».
По сравнению с 2024 годом заболеваемость выросла на 6,2%, а за последние 10 лет — на 36,2%. При этом рост связывают не только с увеличением числа пациентов, но и с развитием диагностики. В крае рак все чаще находят на ранних стадиях, когда лечение может быть более эффективным.
В 2025 году 62,3% всех злокачественных новообразований выявили на I-II стадиях. В 2016 году этот показатель составлял 51,6%. Одновременно снизилась доля случаев, когда болезнь находят уже на III и IV стадиях. За 10 лет число опухолей, обнаруженных до прорастания в ткани, выросло в 4,6 раза со 184 до 853 случаев.
В документе отмечается, что раннюю диагностику помогают улучшать диспансеризация, скрининговые программы, современное оборудование и использование искусственного интеллекта при анализе маммографических снимков. На конец 2025 года на учете с онкологическими заболеваниями в Красноярском крае состояли 85 442 человека. Десять лет назад таких пациентов было около 64,8 тыс.
Sibnovosti.ru отмечают, что чаще всего в прошлом году у жителей края выявляли рак кожи, молочной железы, предстательной железы, бронхов и легких, а также ободочной кишки. При этом смертность от онкологических заболеваний постепенно снижается. В 2025 году от рака умерли 6396 жителей края. Это на 404 человека меньше, чем в 2016 году.