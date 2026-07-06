В Красноярском крае за год впервые выявили 17 тысяч случаев рака

По сравнению с 2024 годом заболеваемость выросла на 6,2%, а за последние 10 лет — на 36,2%. При этом рост связывают не только с увеличением числа пациентов, но и с развитием диагностики. В крае рак все чаще находят на ранних стадиях, когда лечение может быть более эффективным.