В Калининграде подросток залез на вышку ради куража на фоне зловещего заката

«Молодёжь рискует жизнью ради адреналина, спокойно забирается наверх, не стесняется взрослых и не пугается приезда полиции. У нас таких конструкций по городу хватает: скорее всего, это не первое и не последнее место. Кто-то должен это контролировать и не давать доступ», — считает калининградец.