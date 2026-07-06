Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде подросток залез на вышку ради куража на фоне зловещего заката

Прохожий снял опасную выходку на Сельме.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде подросток забрался на вышку связи на Сельме. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

Александр заснял опасные игры в воскресенье, 5 июля, в районе улицы Рассветной, 28.

«Около 21:20 молодой человек сначала поднялся по сетевым коробкам, затем перебрался на трап и полез наверх. Его товарищи стояли внизу и отговаривали», — рассказал мужчина.

Александр обратился в службу 112. Там передали обращение участковому, который перезвонил и пообещал разобраться.

Мужчина добавил, что похожую ситуацию видел накануне в Чкаловске. Около 20:00−21:00 двое молодых ребят забирались по пожарной лестнице на крышу четырёхэтажного дома.

«Молодёжь рискует жизнью ради адреналина, спокойно забирается наверх, не стесняется взрослых и не пугается приезда полиции. У нас таких конструкций по городу хватает: скорее всего, это не первое и не последнее место. Кто-то должен это контролировать и не давать доступ», — считает калининградец.

Александр надеется, что родители узнают на видео своих детей, обратят внимание на опасные развлечения и примут меры.

В Калининграде подростки забрались на крышу заброшенного дома и показывали неприличные жесты.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше