В Калининграде подросток залез на вышку ради куража на фоне зловещего заката

В Калининграде подросток забрался на вышку связи на Сельме. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.
Александр заснял опасные игры в воскресенье, 5 июля, в районе улицы Рассветной, 28.
«Около 21:20 молодой человек сначала поднялся по сетевым коробкам, затем перебрался на трап и полез наверх. Его товарищи стояли внизу и отговаривали», — рассказал мужчина.
Александр обратился в службу 112. Там передали обращение участковому, который перезвонил и пообещал разобраться.
Мужчина добавил, что похожую ситуацию видел накануне в Чкаловске. Около 20:00−21:00 двое молодых ребят забирались по пожарной лестнице на крышу четырёхэтажного дома.
«Молодёжь рискует жизнью ради адреналина, спокойно забирается наверх, не стесняется взрослых и не пугается приезда полиции. У нас таких конструкций по городу хватает: скорее всего, это не первое и не последнее место. Кто-то должен это контролировать и не давать доступ», — считает калининградец.
Александр надеется, что родители узнают на видео своих детей, обратят внимание на опасные развлечения и примут меры.
В Калининграде подростки забрались на крышу заброшенного дома и показывали неприличные жесты.