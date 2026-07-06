Сенатор рассказал, как обстоят дела с авиасубсидиями для Калининграда

По словам сенатора, вопрос авиасубсидий начали активнее отрабатывать после обращений из региона. Он напомнил, что летом для калининградцев появились дополнительные рейсы по плоскому тарифу: один — в июне, с июля — второй. Шендерюк рассказал, что на днях сам купил билет по плоскому тарифу за 6,5 тысячи рублей в одну сторону.