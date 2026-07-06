Воронежское КБХА попросило отсрочить взыскание 126 млн в пользу «Русполимета»

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО КБХА зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство реактивных двигателей и их частей. Уставный капитал — 23,15 млрд руб. Сведения об акционерах не раскрываются, последние данные относятся к 2016 году. Директор — Александр Печагин. Предприятие включено в перечень стратегических организаций и системообразующих предприятий РФ. Финпоказатели не раскрываются, последние — также относятся к 2016 году.