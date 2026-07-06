«Водолет» увеличил число рейсов из Нижнего Новгорода в Бор из-за канатной дороги

Дополнительные рейсы планируется выполнять не только 6 июля, но и в ближайшие дни, отметил оператор. Сегодня СПК отправляются из Нижнего Новгорода в 13:35, 14:25, 15:15, 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55. Рейсы из Бора назначены на 14:00, 14:50, 15:40, 16:50, 17:40, 18:30 и 19:20.