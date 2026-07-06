В Канске хозяйку квартиры осудили за фиктивную регистрацию пятерых узбекистанцев

В Канске 34-летнюю местную жительницу признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
По данным полиции, осенью прошлого года к женщине обратился знакомый. Он попросил поставить на учет в ее квартире в частном секторе пятерых жителей Узбекистана. Мужчина работал с ними в одной бригаде. Иностранцы не оформили свое пребывание в России, а их возможный уход из бригады мог повлиять на заработок.
Женщина согласилась помочь, хотя фактически предоставлять жилье мигрантам не собиралась. Во время проверки сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые установили, что сведения о месте пребывания иностранцев были недостоверными. По данным полиции, женщина четыре раза подала документы с ложной информацией.
В отношении ранее не судимой жительницы Канска возбудили 4 уголовных дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Суд признал женщину виновной и назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.