В Канске хозяйку квартиры осудили за фиктивную регистрацию пятерых узбекистанцев

По данным полиции, осенью прошлого года к женщине обратился знакомый. Он попросил поставить на учет в ее квартире в частном секторе пятерых жителей Узбекистана. Мужчина работал с ними в одной бригаде. Иностранцы не оформили свое пребывание в России, а их возможный уход из бригады мог повлиять на заработок.