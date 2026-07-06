Ярмарку трудоустройства в Краснотурьинске посетили свыше 100 человек

Этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026» прошел в городе Краснотурьинске Свердловской области по нацпроекту «Кадры». Ярмарка стала крупнейшим кадровым событием лета, объединив более 100 посетителей, сообщили в администрации городского округа.
Мероприятие состоялось на площадке Краснотурьинского центра занятости и объединило ведущие предприятия и учреждения города: «Богословский кабельный завод», «Совхоз Богословский», «Богословское рудоуправление», «Краснотурьинская городская больница» и другие.
В рамках ярмарки работодатели рассказали о наиболее востребованных вакансиях, карьерных возможностях, уровне заработной платы и мерах социальной поддержки. Там также работали консультационные пункты Управления социальной политики и Социального фонда России, а для участников специальной военной операции и членов их семей была организована отдельная площадка.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.