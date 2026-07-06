От заброшки до культурного центра: что происходит в пострадавшей от пожара кирхе Меляукена

В Залесье Калининградской области уже несколько лет идёт неспешное, но уверенное возрождение главной архитектурной доминанты поселка. Лютеранская кирха Меляукена, построенная по «итальянскому» проекту основателя Союза архитекторов Берлина Августа Штюлера в 1846 году, 14 лет назад пострадала от сильного пожара. Около десятка лет объект превращали в поселковую свалку, но потом за дело взялись волонтеры. «Новый Калининград» выяснил, какие работы проходили в памятнике архитектуры в последние годы и есть ли у этого объекта перспектива полного восстановления.
От редакции: публикация подготовлена студенткой направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта Алёной Любченко в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов. Другие публикации из этой серии читайте по ссылке.
Кирху в Меляукене (довоенное название поселка Залесье Полесского района) начали возводить в 1845 году, а 25 октября 1846 года она была торжественно открыта. Калининградские краеведы уверяют, что меляукенская кирха стала прототипом лютеранской церкви Фриденскирхе в дворцовом парке Сан-Суси в Потсдаме (после смерти Фридриха Вильгельма IV эта кирха некоторое время служила мавзолеем для него и для других почивших Гогенцоллернов).
Так как значительных боев в 1945 году в этом районе не было, кирха в войну практически не пострадала. В послевоенные годы в ней размещался школьный спортивный зал. В марте 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2010 году её передали РПЦ. Однако вскоре произошло сразу два события, которые поставили под вопрос дальнейшее использование объекта.
Ранней весной 2012 года в здании обрушилась крыша, а 21 мая того же года произошёл пожар, уничтоживший деревянные перекрытия. Состояние кирхи стало катастрофическим. С 2021 года памятник архитектуры, который почти десять лет стоял в запустении, деградировал и постепенно зарастал кустарником, начали очищать от мусора. Сегодня в него постепенно возвращается жизнь.
Главная движущая сила здесь — не государственная программа и не крупный инвестор, а местные жители и волонтёры движения «Хранители руин». Координатор проекта Екатерина Кутикова рассказала, как выглядела кирха до начала работ, что уже сделано и какие планы общественники строят на ближайшее будущее.
От свалки до субботника.
Когда в 2018 году Екатерина впервые оказалась в Залесье, кирха представляла собой печальное зрелище.
«Вообще, это была помойка. В прямом смысле, здесь в зарослях люди сбрасывали обычный мусор. Деревья росли внутри, снаружи, по периметру. Внутри объект плохо просматривался», — вспоминает она.
В таком состоянии кирха находилась с пожара 2012 года. Первый субботник прошёл только в 2021-м — инициативу проявили «Хранители руин». Они предложили свою помощь, а Кутикова выступила координатором между волонтёрами и агрохолдингом «Залесье» (в поселке находится база компании), который предоставил технику, семена и помог с вывозом мусора.
«Они сказали: “Мы всё сделаем, вы просто дайте немного ресурсов”», — рассказывает собеседница.
Очистка, укрепление, информационная доступность.
За несколько лет волонтёры провели масштабную работу, не затрагивающую конструктив здания. Стены отмыли от граффити, водорослей, мхов и лишайников с помощью мойки высокого давления. Расчистили завалы, не трогая археологический слой. В 2024 году укрепили верхние разрушающиеся участки стен специальными сетками, чтобы кирпичи не падали на головы посетителей. Все работы согласовывались со Службой охраны памятников.
«Минимальные противоаварийные работы мы провели. Но, к сожалению, для всего остального уже нужны разрешения, документы и специальные подрядчики», — поясняет Кутикова.
«Нам нужно, чтобы всё это выглядело не разрушенным и опустошённым. Тут уже не свалка и помойка, а вполне можно приехать, посмотреть», — отмечает она.
Планы на будущее.
Первым масштабным проектом, по мнению волонтеров, должна стать часовая башня.
«Это целостный отдельный объект, на который можно зайти, сделать и закончить что-то небольшими ресурсами, привести в порядок. Если мы берём огромную площадь стен — это сложнее, а башня компактная, самодостаточная», — объясняет координатор.
На башне планируется сделать крышу, лестницу, поставить окна. Стены башни, по словам Екатерины, «живые». В ближайший сезон намерены установить информационный стенд с историей кирхи и QR-код, ведущий на сайт. В прошлом году кирха была открыта для посетителей по выходным, местные школьницы проводили экскурсии. Однако система добровольных пожертвований не окупала даже минимальной оплаты труда девушек, поэтому от регулярных дежурств временно отказались.
Сейчас общественники ищут формат для организации самостоятельного знакомства с объектом. К традиционному Дню посёлка в августе планируется вновь открыть кирху для гостей, провести экскурсии.
«Будет интересно», — обещает Екатерина.
Бюрократические сложности и поиск партнёров.
В 2025 году активные работы были приостановлены: Служба охраны памятников тогда начала проводить процедуру уточнения предмета охраны объекта культурного наследия.
«Что именно охраняется, пока не очень понятно. Должен быть просто фасад. Без этого невозможно к реставрации приступать», — поясняет собеседница.
Кирха находится в собственности Русской православной церкви, арендаторов нет. Сама Кутикова называет себя не пользователем, а «координатором возрождения» — человеком, который занимается объектом на добровольных началах, без финансовой выгоды. Попытки привлечь местных предпринимателей и креаторов к проведению мероприятий пока не очень успешны. На одной из лекций для малого бизнеса Екатерина предложила использовать кирху как бесплатную площадку для мероприятий, фотосессий и брендинга. Правда, откликнулся только один человек, и дальше коммуникация не продвинулась.
«Как будто бы они не очень понимают возможности, которые доступны. Может быть, это настолько непонятный формат, что просто боятся к этому подступиться», — предполагает она.
Не только кирха.
Развитие кирхи, по словам Кутиковой, дало импульс и другим проектам в Залесье. Местные активисты выиграли грант по инициативному бюджетированию, проводят благоустройство территории. Появился инвестор, который приобрёл здание поселкового суда, долго стоявшее на продаже. В прошлом году там сняли аварийную крышу, сейчас владелец работает над проектом восстановления и приспособления под современное использование. Сама Екатерина в конце 2024 года приобрела на аукционе ещё один исторический объект — 100-летнюю виллу в стиле модерн, которая последние 15 лет стояла заброшенной.
«Я была единственным участником, потому что дураков других не было», — смеётся она.
Сейчас там ведутся противоаварийные работы: перекладывают стены, восстанавливают крышу.
«Залесье просто крутое. Я вижу здесь огромный потенциал. И оно мне небезразлично, потому что я здесь много лет работала и даже какое-то время жила. Поэтому вкладываю столько усилий», — подводит итог Екатерина Кутикова.
«Новый Калининград» связался с руководителем Службы госохраны ОКН Евгением Масловым. Он подтвердил, что на текущий момент никаких масштабных восстановительных работ в кирхе не проводится.
«На кирхе пока ничего, кроме акций “Хранителей руин”, не делается. Почему — вопрос к собственнику», — коротко резюмировал чиновник.
Что же касается здания поселкового суда, то тут Маслов напомнил, что это также объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. Новость о том, что там ведутся работы, удивила чиновника, и он пообещал проверить эту информацию. По словам Маслова, разрешительные документы предприниматель, получивший здание в собственность, не получал.
Текст: Алёна Любченко. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».