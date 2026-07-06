От заброшки до культурного центра: что происходит в пострадавшей от пожара кирхе Меляукена

Кирха находится в собственности Русской православной церкви, арендаторов нет. Сама Кутикова называет себя не пользователем, а «координатором возрождения» — человеком, который занимается объектом на добровольных началах, без финансовой выгоды. Попытки привлечь местных предпринимателей и креаторов к проведению мероприятий пока не очень успешны. На одной из лекций для малого бизнеса Екатерина предложила использовать кирху как бесплатную площадку для мероприятий, фотосессий и брендинга. Правда, откликнулся только один человек, и дальше коммуникация не продвинулась.