Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никто не выкупил активы структуры липецкого железобетонного завода за 210 млн

Не состоялся аукцион по продаже имущества банкротящегося липецкого ООО УК «Стройдеталь» с совокупной начальной ценой 210 млн руб. Это связано с отсутствием заявок на него. Речь идет о структуре одноименного завода, который также был признан несостоятельным. Об этом сообщил конкурсный управляющий УК Михаил Бредихин.

Источник: Коммерсантъ

Не состоялся аукцион по продаже имущества банкротящегося липецкого ООО УК «Стройдеталь» с совокупной начальной ценой 210 млн руб. Это связано с отсутствием заявок на него. Речь идет о структуре одноименного завода, который также был признан несостоятельным. Об этом сообщил конкурсный управляющий УК Михаил Бредихин.

Имущество пытались продать пятью лотами. Дороже всего оценивались нежилые помещения на улице Алмазной в Липецке площадью 2,6 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м. Их начальные цены составляли 68,6 млн и 63 млн руб. соответственно. За 40,5 млн руб. хотели продать оборудование для формовки труб из минерального сырья, за 25,2 млн — форму для производства колонн и балок, за 13,5 млн — форму для создания фундаментных свай.

ООО УК «Стройдеталь» было признано банкротом в конце 2022 года по иску на тот момент управления имущественных и земельных отношений региона (сейчас — министерство). По итогам внешнего управления задолженность УК составляла 40,3 млн руб. В последний раз конкурсное производство продлевали до конца октября 2026 года.

По тому же адресу, что и УК «Стройдеталь», до ноября 2025 года находилось ООО «Завод “Стройдеталь”» Кифаят Курбановой. Судя по отчеству, она может быть сестрой основного владельца УК Акбера Кулиева. Завод был ликвидирован из-за завершения конкурсного производства, которое началось в сентябре 2020 года по иску минимущества Липецкой области. Власти инициировали разбирательство в связи с задолженностью компании за аренду земли в Липецке.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».