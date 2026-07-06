Никто не выкупил активы структуры липецкого железобетонного завода за 210 млн

По тому же адресу, что и УК «Стройдеталь», до ноября 2025 года находилось ООО «Завод “Стройдеталь”» Кифаят Курбановой. Судя по отчеству, она может быть сестрой основного владельца УК Акбера Кулиева. Завод был ликвидирован из-за завершения конкурсного производства, которое началось в сентябре 2020 года по иску минимущества Липецкой области. Власти инициировали разбирательство в связи с задолженностью компании за аренду земли в Липецке.