Новую школу в крымском селе Веселом откроют в 2027 году

Ранее сообщалось, что современные музыкальные инструменты, новое оборудование и учебную литературу закупят в этом году для четырех детских школ искусств, а также двух музыкальных школ региона. В дальнейшем, в 2028 году, планируется обновить материально-техническую базу еще в шести крымских учебных заведениях, в 2030-м — семи.