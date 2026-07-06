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Новую школу в крымском селе Веселом откроют в 2027 году

Она будет рассчитана на 250 мест и поможет решить проблему нехватки учебных мест.

Строительство школы, рассчитанной на 250 учеников, завершат в 2027 году в селе Веселом муниципального округа Судак в Крыму. Объект возводят по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Судака.

Общая площадь будущей школы, оснащенной всем необходимым оборудованием и техникой, составит 8,1 тыс. кв. м. В учреждении появятся актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок. Новое учебное заведение не только поможет решить проблему нехватки учебных мест, но и станет центром притяжения для жителей всего села.

Ранее сообщалось, что современные музыкальные инструменты, новое оборудование и учебную литературу закупят в этом году для четырех детских школ искусств, а также двух музыкальных школ региона. В дальнейшем, в 2028 году, планируется обновить материально-техническую базу еще в шести крымских учебных заведениях, в 2030-м — семи.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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