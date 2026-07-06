Причины остановки нижегородской канатной дороги выясняет специальная комиссия

Специалисты проводят проверку после остановки канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах остановки будут сделаны по итогам комиссионного расследования.
В компании подчеркнули, что движение по канатной дороге возобновят только после завершения всех необходимых проверок и подтверждения полной безопасности эксплуатации. Сроки возобновления работы переправы пока не называются. Как в этот период добираться от Бора до Нижнего Новгорода и обратно — читайте в спецматериале сайта pravda-nn.ru.
Напомним, что в воскресенье, 5 июля, в Нижнем Новгороде произошла остановка нескольких кабинок канатной дороги, в которых находились пассажиры. Для оказания помощи были привлечены спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей благополучно эвакуировали. Следственный комитет организовал проверку, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение причин инцидента.