Причины остановки нижегородской канатной дороги выясняет специальная комиссия

В компании подчеркнули, что движение по канатной дороге возобновят только после завершения всех необходимых проверок и подтверждения полной безопасности эксплуатации. Сроки возобновления работы переправы пока не называются. Как в этот период добираться от Бора до Нижнего Новгорода и обратно — читайте в спецматериале сайта pravda-nn.ru.