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Причины остановки нижегородской канатной дороги выясняет специальная комиссия

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Нижегородская правда

Специалисты проводят проверку после остановки канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах остановки будут сделаны по итогам комиссионного расследования.

В компании подчеркнули, что движение по канатной дороге возобновят только после завершения всех необходимых проверок и подтверждения полной безопасности эксплуатации. Сроки возобновления работы переправы пока не называются. Как в этот период добираться от Бора до Нижнего Новгорода и обратно — читайте в спецматериале сайта pravda-nn.ru.

Напомним, что в воскресенье, 5 июля, в Нижнем Новгороде произошла остановка нескольких кабинок канатной дороги, в которых находились пассажиры. Для оказания помощи были привлечены спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей благополучно эвакуировали. Следственный комитет организовал проверку, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение причин инцидента.

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