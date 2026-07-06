Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

«Здесь собрались люди, которые отдают свою душу, сердце, талант, создавая действительно уникальные, интересные объекты на радость жителям, на радость будущим поколениям, я надеюсь, которые также оценят вашу работу. Поздравляем вас с премиями города Москвы в области архитектуры. Вы боролись в серьезной конкуренции: порядка 170 проектов было подано на рассмотрение, и лишь единицы из них были отобраны. Спасибо еще раз большое от имени москвичей. Дерзайте дальше, мы рядом», — сказал Собянин, вручая премии.