Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

«Здесь собрались люди, которые отдают свою душу, сердце, талант, создавая действительно уникальные, интересные объекты на радость жителям, на радость будущим поколениям, я надеюсь, которые также оценят вашу работу. Поздравляем вас с премиями города Москвы в области архитектуры. Вы боролись в серьезной конкуренции: порядка 170 проектов было подано на рассмотрение, и лишь единицы из них были отобраны. Спасибо еще раз большое от имени москвичей. Дерзайте дальше, мы рядом», — сказал Собянин, вручая премии.
Он также поздравил собравшихся с профессиональным праздником — Днем архитектора, отметив, что архитекторы — счастливые люди, «которым довелось судьбой, вашим стремлением, создавать архитектурный облик городов и страны на века».
О премии
Премия в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году и присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных и качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает задачам формирования комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в Москве.
До 2017 года лучшие архитектурные проекты отмечались премией города в области литературы и искусства в номинации «Архитектура и дизайн». Премия в размере 1 млн рублей присуждается автору или коллективу авторов, состав которого не должен превышать три человека. В последнем случае денежная часть премии делится между авторами поровну.
Лауреаты
Среди лауреатов премии в этом году в номинации «Объекты промышленности» стали авторы проекта строительства Московской верфи и авторы проекта строительства общественного комплекса для обеспечения научно-исследовательской деятельности на Волгоградском проспекте, в номинации «Станции метрополитена» отмечены создатели проекта станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро, а в номинации «Спортивные объекты» — авторы проекта строительства Центра подготовки национальной сборной команды России по футболу.
В номинации «Высотные жилые дома» отмечены авторы проекта строительства многофункционального высотного комплекса на территории «Москва-сити», в номинации «Многоквартирные жилые дома» — авторы проекта строительства многоквартирного дома на Автозаводской улице, в номинации «Объекты высшего образования» — авторы проекта реконструкции корпусов № 5 и 6 Московского архитектурного института.
Всего, как уточнили в пресс-службе мэрии, в 2026 году на соискание премии было подано 174 заявки, в финал вышло 35 проектов. Лауреатами премии стали 26 архитекторов — авторы 12 проектов в девяти номинациях.