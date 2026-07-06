Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Победа» рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через «Макс»

«Победа» рассмотрит продажу билетов через «Макс» по мере развития сервиса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Победа» рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов с помощью платформы «Макс» по мере ее развития, сообщили РИА Новости в перевозчике.

Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>

«У “Победы” в Max работает чат‑бот Витя, который помогает клиентам подобрать рейс, найти варианты цен, оформить подписку на уведомления об их снижении на интересующие направления и запустить оформление билетов. Расширение функционала и возможный запуск прямой продажи билетов через Max мы будем рассматривать по мере развития платформы», — сообщили в «Победе».

Ранее в июле РЖД сообщали РИА Новости, что планируют запустить продажи билетов на электрички с помощью платформы «Макс» в 2026 году.