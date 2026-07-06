«Победа» рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через «Макс»

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Победа» рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов с помощью платформы «Макс» по мере ее развития, сообщили РИА Новости в перевозчике.
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«У “Победы” в Max работает чат‑бот Витя, который помогает клиентам подобрать рейс, найти варианты цен, оформить подписку на уведомления об их снижении на интересующие направления и запустить оформление билетов. Расширение функционала и возможный запуск прямой продажи билетов через Max мы будем рассматривать по мере развития платформы», — сообщили в «Победе».
Ранее в июле РЖД сообщали РИА Новости, что планируют запустить продажи билетов на электрички с помощью платформы «Макс» в 2026 году.