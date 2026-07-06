Врач объяснила вред употребления кофе на голодный желудок

По словам врача, особенно осторожными стоит быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка — у них кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку. Кроме того, напиток стимулирует сокращение желчного пузыря, что при заболеваниях желчевыводящей системы может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье, а у некоторых людей провоцирует спазмы или диарею из-за влияния на моторику кишечника, отметила Заболоцкая.