Врач объяснила вред употребления кофе на голодный желудок

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку соляной кислоты, раздражающей слизистую, и может вызвать боль и тяжесть, рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Юлия Заболоцкая.
«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если человек пьет его натощак, когда в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку более агрессивно. Это может вызвать появление дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота», — сказала Заболоцкая «Ленте.ру».
По словам врача, особенно осторожными стоит быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка — у них кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку. Кроме того, напиток стимулирует сокращение желчного пузыря, что при заболеваниях желчевыводящей системы может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье, а у некоторых людей провоцирует спазмы или диарею из-за влияния на моторику кишечника, отметила Заболоцкая.
При этом сам кофе не является причиной гастрита или язвы, но может делать уже существующие симптомы более выраженными, заключила гастроэнтеролог.