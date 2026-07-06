Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила вред употребления кофе на голодный желудок

Врач Заболоцкая: выпитый натощак кофе стимулирует выработку соляной кислоты.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку соляной кислоты, раздражающей слизистую, и может вызвать боль и тяжесть, рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Юлия Заболоцкая.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если человек пьет его натощак, когда в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку более агрессивно. Это может вызвать появление дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота», — сказала Заболоцкая «Ленте.ру».

По словам врача, особенно осторожными стоит быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвой или повышенной чувствительностью желудка — у них кофе натощак может усиливать изжогу и провоцировать отрыжку. Кроме того, напиток стимулирует сокращение желчного пузыря, что при заболеваниях желчевыводящей системы может вызвать неприятные ощущения в правом подреберье, а у некоторых людей провоцирует спазмы или диарею из-за влияния на моторику кишечника, отметила Заболоцкая.

При этом сам кофе не является причиной гастрита или язвы, но может делать уже существующие симптомы более выраженными, заключила гастроэнтеролог.