Пиво признали главным напитком американских праздников и символом страны

Почти две трети взрослых американцев (64%) считают пиво частью национального культурного кода, а 63% проводят прямую параллель между этим напитком и таким классическим символом США, как яблочный пирог. Более того, 55% опрошенных назвали пиво напитком, который в первую очередь ассоциируется с американцами — и обогнали в этом рейтинге газировку, холодный чай, лимонад, крепкие спиртные напитки и вино.