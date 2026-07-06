Пиво признали главным напитком американских праздников и символом страны

В преддверии 250‑летия со дня основания США (4 июля) в Америке активно обсуждают, какой напиток лучше всего отражает национальный дух. Результаты общенационального опроса, проведённого Morning Consult по заказу Института пива, показали: именно пиво прочно закрепилось в сознании граждан как неотъемлемая часть американских традиций.
Почти две трети взрослых американцев (64%) считают пиво частью национального культурного кода, а 63% проводят прямую параллель между этим напитком и таким классическим символом США, как яблочный пирог. Более того, 55% опрошенных назвали пиво напитком, который в первую очередь ассоциируется с американцами — и обогнали в этом рейтинге газировку, холодный чай, лимонад, крепкие спиртные напитки и вино.
Особенно ярко роль пива проявляется в праздновании Дня независимости. По данным исследования, 95% американцев планировали пить пиво во время торжеств 4 июля. Для 62% респондентов этот напиток — обязательный элемент праздника наравне с барбекю, музыкой и фейерверками, а 69% уверены, что пиво играет в этих торжествах важную роль.
Как отметил президент и генеральный директор Beer Institute Брайан Кроуфорд, пиво давно стало способом объединять людей в праздничные дни — будь то посиделки с друзьями или семейные встречи. При этом разнообразие сортов, включая варианты с пониженным содержанием алкоголя и безалкогольные, позволяет взрослым отмечать события ответственно.
Отражение этой традиции можно встретить даже в массовой культуре. К примеру, в британской романтической комедии «Реальная любовь» один из героев связывает Америку с лагером Bud — эта деталь невольно подчёркивает, насколько прочно пиво вписалось в образ страны за пределами самих Штатов.