Количество безработных в Нижнем Новгороде в I квартале выросло вдвое

В Нижнем Новгороде по итогам первого квартала 2026 года насчитывалось 126 граждан со статусом безработного. Это в 2,1 раза больше по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда их насчитывалось 60. Об этом говорится в презентации о социально-экономическом развитии города за январь — март.