В Красноярске будут судить участника аферы с квартирой умершей женщины

Роли распределили заранее. Один мужчина должен был изображать продавца квартиры по поддельной доверенности от имени умершей хозяйки. Второй, 55-летний обвиняемый, должен был сыграть покупателя. Перед сделкой его даже подстригли, чтобы он был похож на человека на фотографии в паспорте. После этого участников привезли в МФЦ, где оформили фиктивный договор купли-продажи. Так квартира стоимостью больше 1,5 млн рублей оказалась зарегистрирована на обвиняемого. Позже жилье выставили на продажу. Объявление увидела жительница Уяра. Чтобы купить квартиру в Красноярске, она продала свой дом и взяла кредит.