В Красноярске будут судить участника аферы с квартирой умершей женщины

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в участии в квартирной афере. По данным прокуратуры края, из-за этой истории законная наследница временно лишилась квартиры, а покупательница осталась без жилья и денег.
Все началось в 2019 году. После смерти жительницы Красноярска ее квартира осталась пустой. Единственная наследница жила в другом регионе и не знала, что с жильем начали проводить сделки. По версии следствия, 38-летний красноярец решил похитить квартиру. Для этого он нашел двух мужчин, которые нуждались в деньгах. Один из них жил в социальном приюте. Организатор забрал его оттуда, снял для него жилье, купил одежду и продукты.
Роли распределили заранее. Один мужчина должен был изображать продавца квартиры по поддельной доверенности от имени умершей хозяйки. Второй, 55-летний обвиняемый, должен был сыграть покупателя. Перед сделкой его даже подстригли, чтобы он был похож на человека на фотографии в паспорте. После этого участников привезли в МФЦ, где оформили фиктивный договор купли-продажи. Так квартира стоимостью больше 1,5 млн рублей оказалась зарегистрирована на обвиняемого. Позже жилье выставили на продажу. Объявление увидела жительница Уяра. Чтобы купить квартиру в Красноярске, она продала свой дом и взяла кредит.
Организатор представился сыном собственника и объяснил продажу тем, что его «отцу тяжело подниматься на пятый этаж». Обвиняемый снова сыграл свою роль — теперь уже как якобы законный владелец квартиры. После сделки женщина передала деньги, а он отдал их организатору.
О продаже вскоре узнала настоящая наследница. Суд признал обе сделки недействительными. Квартира вернулась законной владелице, а покупательница осталась без квартиры и без денег. Прокуратура утвердила мужчине обвинение в мошенничестве. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.
Дело предполагаемого организатора уже рассматривается в суде. Уголовное преследование мужчины, который играл роль фиктивного продавца, прекратили из-за его гибели в ходе СВО.