В Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Местами в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Как отмечается в сообщении, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском районах, а также в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах прогнозируется чрезвычайна пожароопасность 5 класса.
Жителям и гостям региона ведомство настоятельно рекомендует не разжигать костры, не бросать спички и горящие окурки в лесу, а также не выжигать сухую траву и камыш.
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